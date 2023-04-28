Матвиенко поддержала инициативу донского губернатора об изменении налогового режима

Власти рассказали, что на последнем заседании областного правительства губернатор Василий Голубев обратился к Валентине Матвиенко, чтобы изменить схему уплаты единого налогового платежа. Донской губернатор предложил исключить НДФЛ из единого налогового платежа и ввести запрет на использование средств за НДФЛ при зачете недоимок по другим налогам, а также передвинуть сроки уплаты данного налога на более ранний период.