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Матвиенко поддержала инициативу донского губернатора об изменении налогового режима

28 апреля 2023, 15:54
Фото: donland.ru
Матвиенко поддержала инициативу донского губернатора об изменении налогового режима
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу губернатора Ростовской области Василия Голубева изменить налоговый режим, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что на последнем заседании областного правительства губернатор Василий Голубев обратился к Валентине Матвиенко, чтобы изменить схему уплаты единого налогового платежа. Донской губернатор предложил исключить НДФЛ из единого налогового платежа и ввести запрет на использование средств за НДФЛ при зачете недоимок по другим налогам, а также передвинуть сроки уплаты данного налога на более ранний период.

Причиной предложения стали риски, которые возникают при исполнении областного и муниципального бюджетов при переходе на единый налоговый платеж. Власти объяснили это тем, что зачет поступлений от НДФЛ является основным источником дохода местных бюджетов, а недоимка по федеральным налогам снижает поступления в местные и областные бюджеты.

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«В зоне риска могли оказаться выплаты заработной платы, социальных пособий, другие платежи, а также проведение конкурсов и торгов», — объяснили власти, добавив, что уже дважды привлекали кредитные средства для предотвращения этих последствий.

Сейчас председатель СФ Валентина Матвиенко поручила создать комиссии, взаимодействующие с Минфином и правительство РФ, которые помогут выйти на сбалансированность бюджетов.

Ранее глава СКР Бастрыкин предложил ввести в России новый налог за использование иностранных сотрудников предпринимателями.

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