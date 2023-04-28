Матвиенко поддержала инициативу донского губернатора об изменении налогового режима

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Власти рассказали, что на последнем заседании областного правительства губернатор Василий Голубев обратился к Валентине Матвиенко, чтобы изменить схему уплаты единого налогового платежа. Донской губернатор предложил исключить НДФЛ из единого налогового платежа и ввести запрет на использование средств за НДФЛ при зачете недоимок по другим налогам, а также передвинуть сроки уплаты данного налога на более ранний период.
Причиной предложения стали риски, которые возникают при исполнении областного и муниципального бюджетов при переходе на единый налоговый платеж. Власти объяснили это тем, что зачет поступлений от НДФЛ является основным источником дохода местных бюджетов, а недоимка по федеральным налогам снижает поступления в местные и областные бюджеты.
«В зоне риска могли оказаться выплаты заработной платы, социальных пособий, другие платежи, а также проведение конкурсов и торгов», — объяснили власти, добавив, что уже дважды привлекали кредитные средства для предотвращения этих последствий.
Сейчас председатель СФ Валентина Матвиенко поручила создать комиссии, взаимодействующие с Минфином и правительство РФ, которые помогут выйти на сбалансированность бюджетов.
Ранее глава СКР Бастрыкин предложил ввести в России новый налог за использование иностранных сотрудников предпринимателями.