Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В субботу будет облачно, а температура воздуха достигнет +20 градусов, рано утром и вечером пройдут дожди. В воскресенье ожидаются сильные осадки ночью и может похолодать, а днем температура воздуха составит 17 градусов.
Также на выходных стоит ожидать сильные порывы ветра до 11 метров в секунду. Поэтому лучше в этот период сторониться деревьев и плохо закрепленных конструкций.
Ранее в региональном УМЧС объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. К чему стоит готовиться местным жителям, читайте по ссылке.
До этого огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.