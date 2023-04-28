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В Новочеркасске и Ростове-на-Дону на выходных ожидается прохладная и пасмурная погода

28 апреля 2023, 07:24
Фото: sand_and_sky/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону на выходных ожидается прохладная и пасмурная погода
Согласно прогнозам синоптиков, жители Новочеркасска и Ростова-на-Дону столкнутся с пасмурной погодой на выходных 29 и 30 апреля.

В субботу будет облачно, а температура воздуха достигнет +20 градусов, рано утром и вечером пройдут дожди. В воскресенье ожидаются сильные осадки ночью и может похолодать, а днем температура воздуха составит 17 градусов. 

Также на выходных стоит ожидать сильные порывы ветра до 11 метров в секунду. Поэтому лучше в этот период сторониться деревьев и плохо закрепленных конструкций.

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Ранее в региональном УМЧС объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. К чему стоит готовиться местным жителям, читайте по ссылке.

До этого огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.

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