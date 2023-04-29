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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града с 29 апреля

29 апреля 2023, 08:57
Фото: 1mi
В Ростовской области в субботу, 29 апреля, может ухудшиться погода и выпадет град, предупредили в региональном УМЧС.

Согласно прогнозу метеорологов, в Ростовской области с 29 апреля по 1 мая ожидается неблагоприятная погода в виде ливней, гроз, града, а также усиленного ветра со скоростью от 20 до 23 метров в секунду.  Из-за этого объявили штормовое предупреждение.

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Управление советует быть особенно осторожными при выходе на улицу в этот период. Следует обходить стороной линии электропередачи, деревья и рекламные щиты. При управлении автотранспортом необходимо соблюдать скоростной режим. 

Напомним, что в пятницу, 28 апреля, из-за дождей утонула пенсионерка в Ростове. 

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