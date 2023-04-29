Согласно прогнозу метеорологов, в Ростовской области с 29 апреля по 1 мая ожидается неблагоприятная погода в виде ливней, гроз, града, а также усиленного ветра со скоростью от 20 до 23 метров в секунду. Из-за этого объявили штормовое предупреждение.