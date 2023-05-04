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Уничтожающий комаров новый вид рыб из Китая обнаружили в водоемах Ростовской области

4 мая 2023, 08:05
Фото: Michael Joachim Lucke/cc by sa/wikimedia.org
Новый вид рыб из Китая обнаружили в водоемах Ростовской области в этом году

Новый вид рыб из Китая обнаружили в водоемах Ростовской области в 2023 году

Китайскую медаку нашли в водоемах Ростовской области в 2023 году, сообщили в министерстве образования и науки России.

Ученые обнаружили в водоемах Ростовской области мелкую рыбу под названием китайская медака. Ее родиной является юго-восточный Китай. Оттуда она попала на северо-запад Поднебесной, а затем в Казахстан.

В 1974 году для борьбы с комарами более шести тысяч особей медаки выпустили в водоемах Краснодарского края. Уже оттуда, через ручьи и каналы, она перебралась в Ростовскую область.

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Длина медаки составляет не более пяти сантиметров. Хозяйственной пользы она не несет, однако активно используется для борьбы с комарами.

Ранее в Ростовской области заявили о рекордном вылове сельди в Азовском море.

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