Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:08
Ученые обнаружили в водоемах Ростовской области мелкую рыбу под названием китайская медака. Ее родиной является юго-восточный Китай. Оттуда она попала на северо-запад Поднебесной, а затем в Казахстан.
В 1974 году для борьбы с комарами более шести тысяч особей медаки выпустили в водоемах Краснодарского края. Уже оттуда, через ручьи и каналы, она перебралась в Ростовскую область.
Длина медаки составляет не более пяти сантиметров. Хозяйственной пользы она не несет, однако активно используется для борьбы с комарами.
Ранее в Ростовской области заявили о рекордном вылове сельди в Азовском море.