Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Следующая неделя будет теплой в Ростове. Также город покинут дожди, однако облачность на небе останется. Температура воздуха днем в среднем составит +24 градусов, а вечером — +11 градусов. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.
Самым теплым днем в этой неделе будет пятница, 19 мая. В этот день в Ростове столбики термометров поднимутся до +25 градусов, вечером же температура составит +14.
Ранее агрономы заявили, что мощные ливни, обрушившиеся на Ростовскую область в начале мая, могут стать причиной неурожая черешни, вишни, слив и абрикос.