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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

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С начала рабочей недели в Ростове потеплеет до +25 градусов

14 мая 2023, 18:15
Фото: 1MI
Тепло и облачно будет в Ростове на следующей неделе
Тепло и облачно будет в Ростове на следующей неделе, предупредили синоптики.

Следующая неделя будет теплой в Ростове. Также город покинут дожди, однако облачность на небе останется. Температура воздуха днем в среднем составит +24 градусов, а вечером — +11 градусов. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

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Самым теплым днем в этой неделе будет пятница, 19 мая. В этот день в Ростове столбики термометров поднимутся до +25 градусов, вечером же температура составит +14.

Ранее агрономы заявили, что мощные ливни, обрушившиеся на Ростовскую область в начале мая, могут стать причиной неурожая черешни, вишни, слив и абрикос.

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