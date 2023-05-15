Доходы бюджета Ростовской области составили 71,5 млрд рублей за I квартал 2023 года

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Министр финансов Лилия Федотова в ходе заседания 15 мая рассказала, что за первые три месяца 2023 года бюджет получил доходы в размере 71,5 миллиарда рублей. Эти показатели на 12,5% больше прошлогодних доходов, разница составила восемь миллиардов рублей.
«Несмотря на нестабильное поступление доходов в начале года в связи с внедрением единого налогового платежа, ситуация по итогам первого квартала выправилась», — рассказала замгубернатора Лилия Федотова.
Согласно отчету, объем налоговых и неналоговых доходов достиг отметки в 53,2 миллиарда рублей, что на 10 миллиардов (23%) больше показателей 2022 года. Безвозмездные поступления составили еще 18 миллиардов.
При этом сумма расходов превысила 64 миллиарда рублей — это на 14,5 миллиардов больше, чем в 2022 году. Из этих расходов более 70% суммы направили на отрасли социальной сферы.
Ранее стало известно, что правительство Ростовской области решило увеличить расходы ради модернизации транспорта.