Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Жители Ростова рассказали, что заметили странный летающий аппарат в небе над аэропортом Платов. Они предположили, что это может быть беспилотник. Летательное средство двигалось с большой скоростью.
Однако в соцсетях не все пользователи согласились, что объект является беспилотником. Большинство сошлось на том, что это самолет. «Это Ил-76 — тяжелый военно-транспортный самолет», «Это самолет, дурни».
Официальных комментариев об инциденте пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине ударные беспилотники, способные долететь до Ростова.