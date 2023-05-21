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Жители Ростова сообщили о беспилотнике рядом с аэропортом Платов 21 мая

21 мая 2023, 16:48
Фото: 1MI
Жители Ростова заявили о беспилотнике в небе над городом 21 мая
Жители Ростова заявили о неопознанном летающем объекте в небе над аэропортом Платов, фото и видео с ним они публикуют в соцсетях.

Жители Ростова рассказали, что заметили странный летающий аппарат в небе над аэропортом Платов. Они предположили, что это может быть беспилотник. Летательное средство двигалось с большой скоростью.

Однако в соцсетях не все пользователи согласились, что объект является беспилотником. Большинство сошлось на том, что это самолет. «Это Ил-76 — тяжелый военно-транспортный самолет», «Это самолет, дурни».

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Официальных комментариев об инциденте пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине ударные беспилотники, способные долететь до Ростова.

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