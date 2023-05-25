Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Напомним, что днем в четверг, 25 мая, испортилась погода, так как начался дождь с градом. Согласно прогнозам, осадки будут выпадать до 15 часов.
Коммунальщикам и дорожникам поручили держать под контролем состояние ливневок и своевременно очищать от мусора. Жителей города попросили быть осторожными в этот период.
«Не переходите улицы, дороги в потоке воды, держитесь как можно дальше от высоких деревьев. Также просьба к автовладельцам не пытаться преодолеть подтопленные участки», — сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что во время сильных осадков лучше оставаться дома.
Ранее, град размером с горох выпал в районе Сельмаш.