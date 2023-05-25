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Спасатели дежурят на опасных участках в Ростове-на-Дону из-за ливня

25 мая 2023, 09:35
Фото: 02.mchs.gov.ru
Спасатели дежурят на опасных участках в Ростове-на-Дону из-за ливня
В Ростове-на-Дону на особо опасных участках дежурят спасатели из-за начавшегося дождя.

Напомним, что днем в четверг, 25 мая, испортилась погода, так как начался дождь с градом. Согласно прогнозам, осадки будут выпадать до 15 часов.

Коммунальщикам и дорожникам поручили держать под контролем состояние ливневок и своевременно очищать от мусора. Жителей города попросили быть осторожными в этот период.

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«Не переходите улицы, дороги в потоке воды, держитесь как можно дальше от высоких деревьев. Также просьба к автовладельцам не пытаться преодолеть подтопленные участки», — сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он добавил, что во время сильных осадков лучше оставаться дома.

Ранее, град размером с горох выпал в районе Сельмаш.

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