Напомним, в начале мая в соцсетях и мессенджерах появились сообщения от недовольных ростовчан, которые сообщили о появлении трех полусфер на проезжей части рядом с домом на улице Пушкинской, 225, а также забора. Жители шести многоквартирных домов жаловались, что полусферы ограничили проезд скорых и пожарных сразу к шести многоквартирным домам, а автомобилистам теперь приходится въезжать во двор через переулок Крепостной.