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Власти объяснили, почему оказался закрыт проезд к шести домам в центре Ростова

29 мая 2023, 15:47
Фото: Telegram-канал "Ростов Папа"
Власти Ростова объяснили, кто и зачем перекрыл проезд к домам на улице Пушкинской
Администрация Ростова провела проверку законности ограничения движения на улице Пушкинской, 225 жильцами многоквартирного дома, комментарий опубликовали в официальном Telegram-канале.

Напомним, в начале мая в соцсетях и мессенджерах появились сообщения от недовольных ростовчан, которые сообщили о появлении трех полусфер на проезжей части рядом с домом на улице Пушкинской, 225, а также забора. Жители шести многоквартирных домов жаловались, что полусферы ограничили проезд скорых и пожарных сразу к шести многоквартирным домам, а автомобилистам теперь приходится въезжать во двор через переулок Крепостной.

После этого ростовчане потребовали проверить законность действий жильцов, и вот 29 мая администрация дала ответ о результатах проверки.

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Представители ТСЖ «Жилой комплекс 21 век», которое обслуживает дом на Пушкинской, 225, объяснили, что провели работы в границах собственного земельного участка. Этот участок в свою очередь относится к общему имуществу жильцов.

«Принятие решения о пределах использования земельного участка относится к компетенции общего собрания собственников», — пояснили в сообщении.

Фото: общий чат "Ростов Главный". Фото жильца

Ранее на улице Пушкинской запретили парковаться и делать остановки ночью.

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