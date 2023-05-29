Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, в начале мая в соцсетях и мессенджерах появились сообщения от недовольных ростовчан, которые сообщили о появлении трех полусфер на проезжей части рядом с домом на улице Пушкинской, 225, а также забора. Жители шести многоквартирных домов жаловались, что полусферы ограничили проезд скорых и пожарных сразу к шести многоквартирным домам, а автомобилистам теперь приходится въезжать во двор через переулок Крепостной.
После этого ростовчане потребовали проверить законность действий жильцов, и вот 29 мая администрация дала ответ о результатах проверки.
Представители ТСЖ «Жилой комплекс 21 век», которое обслуживает дом на Пушкинской, 225, объяснили, что провели работы в границах собственного земельного участка. Этот участок в свою очередь относится к общему имуществу жильцов.
«Принятие решения о пределах использования земельного участка относится к компетенции общего собрания собственников», — пояснили в сообщении.