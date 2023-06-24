Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Ранее ростовчане рассказали о появившейся в центре города военной технике. Людей просят не выходить их дома, а в городе изменили схему движения общественного транспорта.
«Сейчас коммунальные службы, скорая и больницы работают в обычном режиме. Ремонтные работы на сетях все выполняются», — пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в данный момент на отдельных дорогах ограничено движение.
Ранее ростовчане заявили о дрифте на танке в центре города 24 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.