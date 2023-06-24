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В Ростове-на-Дону рассказали о работе скорой и коммунальщиков 24 июня

24 июня 2023, 08:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону рассказали о работе скорой и коммунальщиков 24 июня
В Ростове-на-Дону в обычном режиме работают скорая помощь и коммунальные службы в субботу, 24 июня, сообщили СМИ.

Ранее ростовчане рассказали о появившейся в центре города военной технике. Людей просят не выходить их дома, а в городе изменили схему движения общественного транспорта.

«Сейчас коммунальные службы, скорая и больницы работают в обычном режиме. Ремонтные работы на сетях все выполняются», — пишет РИА «Новости».

Власти Ростова-на-Дону заявили об изменении схемы движения автобусов 24 июня
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Отмечается, что в данный момент на отдельных дорогах ограничено движение.

Ранее ростовчане заявили о дрифте на танке в центре города 24 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Военная техника в центре Ростова у штаба ЮВО в ночь на 24 июня#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Работа скорой#Больницы в Ростове#Коммунальщики в Ростове#Ситуация в Ростове#Илья Протвинов
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