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В Ростове жильцы дома на Казахской просят спасти их от трупной вони

1 июля 2023, 12:48
Фото: pxhere.com
В Ростове жильцы дома на Казахской просят спасти их от трупного запаха
В Ростове жильцы дома на улице Казахской просят власти продезинфицировать квартиру, где несколько месяцев лежал труп одинокой пожилой женщины, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на жительницу дома №87/3 на улице Казахской рассказал, что ростовчане уже некоторое время пытаются добиться дезинфекции квартиры, попавшей в муниципальную собственность.

По словам женщины, в августе 2022 года во втором подъезде дома в квартире нашли труп одинокой женщины, который лежал там несколько месяцев — более полугода. Наследников у пенсионерки не было, а потому по закону квартира перешла муниципалитету и была опечатана.

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Однако с наступлением жары соседей неблагополучной квартиры стал мучить трупный запах, от которого, по их мнению, можно избавиться только дезинфекцией. Теперь они стараются добиться помощи со стороны местных органов власти.

Ранее в Ростове трупный яд потек по стене жилого дома из-за умершего в съемной квартире мужчины.

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