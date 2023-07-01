В Ростове жильцы дома на Казахской просят спасти их от трупной вони

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Портал 1Rnd со ссылкой на жительницу дома №87/3 на улице Казахской рассказал, что ростовчане уже некоторое время пытаются добиться дезинфекции квартиры, попавшей в муниципальную собственность.
По словам женщины, в августе 2022 года во втором подъезде дома в квартире нашли труп одинокой женщины, который лежал там несколько месяцев — более полугода. Наследников у пенсионерки не было, а потому по закону квартира перешла муниципалитету и была опечатана.
Однако с наступлением жары соседей неблагополучной квартиры стал мучить трупный запах, от которого, по их мнению, можно избавиться только дезинфекцией. Теперь они стараются добиться помощи со стороны местных органов власти.
Ранее в Ростове трупный яд потек по стене жилого дома из-за умершего в съемной квартире мужчины.