Спасатели реанимировали мальчика, едва не утонувшего в Ростовском море

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В среду, 19 июля, глава администрации Ростова рассказал, что на днях спасатели пришли на выручку 11-летнему мальчику, утонувшему в Ростовском море.
Купание в акватории водоема было строго запрещено, поскольку пляж не был оборудован для водного отдыха. Несмотря на это, на пляже всегда полно отдыхающих.
Во время ежедневного патруля Ростовского моря спасатели заметили волнение отдыхающих. На берегу находился 11-летний мальчик, которого пытались привести в чувства его отец и другие отдыхающие.
Спасатели немедленно провели ребенку сердечно-легочную реанимацию, через некоторое время прибыл экипаж скорой помощи, и жизнь мальчика удалось спасти.
Алексей Логвиненко рассказал, что мальчик плавал на надувном матрасе вместе с братом, однако плавсредство перевернулось, и дети, не умеющие плавать, оказались в воде.
«Плавайте только в специально оборудованных для этого местах и ни в коем случае не оставляйте сыновей и дочерей без присмотра!», — обратился к ростовчанам глава администрации.
Ранее стало известно, что с начала купального сезона в воде погибли 19 жителей Ростовской области.