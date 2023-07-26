Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По информации 1Rnd, в Пролетарском районе города задержали сбежавшего заключенного из колонии-поселения поселка Садковского. Издание пишет, что речь идет о Григории Бабенко, который сидел за кражу.
«Он находился на отдаленном участке работы и сбежал 14 июня. В результате его объявили в розыск, теперь оперативники нашли его и задержали», — уточнило издание.
Отмечается, что сейчас Бабенко находится в изоляторе МВД, а его дальнейшая судьба будет решаться в суде. За побег ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее сбежавших из колонии зэков задержали в Ростовской области.