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В Ростове-на-Дону задержали сбежавшего из колонии заключенного

26 июля 2023, 07:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону задержали сбежавшего из колонии заключенного
В Ростове-на-Дону удалось задержать преступника, который совершил побег из колонии, сообщают СМИ.

По информации 1Rnd, в Пролетарском районе города задержали сбежавшего заключенного из колонии-поселения поселка Садковского. Издание пишет, что речь идет о Григории Бабенко, который сидел за кражу.

«Он находился на отдаленном участке работы и сбежал 14 июня. В результате его объявили в розыск, теперь оперативники нашли его и задержали», — уточнило издание.

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Издание пишет, что речь идет о Григорие Бабенко, который сидел за кражу.Издание пишет, что речь идет о Григорие Бабенко, который сидел за кражу.
Издание пишет, что речь идет о Григорие Бабенко, который сидел за кражу.
Фото: ТГ канал rnd1rndru

Отмечается, что сейчас Бабенко находится в изоляторе МВД, а его дальнейшая судьба будет решаться в суде. За побег ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее сбежавших из колонии зэков задержали в Ростовской области.

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