В Волгодонске под завалами гаражей после взрыва нашли тело мужчины

Напомним, утром 31 июля в Волгодонске в гаражном кооперативе на проспекте Мира прогремел мощный взрыв, который разрушил до основания два гаража и повредил еще как минимум три постройки. Местные власти сообщили, что причиной взрыва стал баллон с газом, который хранился в одном из гаражей.