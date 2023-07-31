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В Волгодонске под завалами гаражей после взрыва нашли тело мужчины

31 июля 2023, 18:03
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Волгодонске под завалами гаражей после взрыва нашли тело одного из владельцев
В Волгодонске из-под завалов в гаражном кооперативе извлекли тело местного жителя, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, утром 31 июля в Волгодонске в гаражном кооперативе на проспекте Мира прогремел мощный взрыв, который разрушил до основания два гаража и повредил еще как минимум три постройки. Местные власти сообщили, что причиной взрыва стал баллон с газом, который хранился в одном из гаражей.

В течение всего дня спасатели занимались разбором завалов, поскольку в подвале одного из гаражей находился его владелец. Однако уже вечером Telegram-канал Don_Mash сообщил, что спасателям удалось извлечь из-под обломков тело волгодончанина.

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По данным авторов канала, именно в гараже этого мужчины и взорвался баллон с газом. По неподтвержденной информации от его соседей, мужчина занимался изготовлением самогона. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления.

Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила официального подтверждения.

Дополнение: в пресс-службе МЧС подтвердили, что в 19.50 мск на месте происшествия при разборке завалов было обнаружено тело мужчины, личность которого пока не удалось установить.

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