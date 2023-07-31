В Волгодонске под завалами гаражей после взрыва нашли тело мужчины

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Напомним, утром 31 июля в Волгодонске в гаражном кооперативе на проспекте Мира прогремел мощный взрыв, который разрушил до основания два гаража и повредил еще как минимум три постройки. Местные власти сообщили, что причиной взрыва стал баллон с газом, который хранился в одном из гаражей.
В течение всего дня спасатели занимались разбором завалов, поскольку в подвале одного из гаражей находился его владелец. Однако уже вечером Telegram-канал Don_Mash сообщил, что спасателям удалось извлечь из-под обломков тело волгодончанина.
По данным авторов канала, именно в гараже этого мужчины и взорвался баллон с газом. По неподтвержденной информации от его соседей, мужчина занимался изготовлением самогона. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления.
Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила официального подтверждения.
Дополнение: в пресс-службе МЧС подтвердили, что в 19.50 мск на месте происшествия при разборке завалов было обнаружено тело мужчины, личность которого пока не удалось установить.