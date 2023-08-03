«Ситуация на фронте стабилизировалась. Россия создала серьёзную линию обороны и контролирует большую часть своих новых регионов. Разумеется, вопрос о полном освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей на повестке ещё стоит. Но, очевидно, что он будет решаться не мобилизованными, а другими военными и дипломатическими средствами», — резюмирует эксперт.