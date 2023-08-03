Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Сегодня в социальных сетях активно спекулируют на теме объявления новой волны частичной мобилизации в нашей стране. В качестве аргумента приводятся меры усиления закона о мобилизации, изменение призывного возраста и увеличение штрафа для призывников и военнообязанных запаса.
«Но в реальности ситуация такова, что государство наводит порядок в действующем мобилизационном законодательстве, которое, как оказалось, до сентября 2022 года фактически не работало. И это — горькое последствие реформ нашей армии в 90-е годы и начало нулевых», — отмечает Александр Сухарь.
Спикер добавляет, что большое число россиян, которых должны были призвать в рамках частичной мобилизации, покинули Россию. По сути, эти люди нарушили законодательство.
«В любом другом государстве мира за подобные деяния уехавшие также понесли бы ответственность. В том числе и уголовную», — говорит собеседник.
Политолог уверен, что речь об объявлении второй волны частичной мобилизации не идет.
«Ситуация на фронте стабилизировалась. Россия создала серьёзную линию обороны и контролирует большую часть своих новых регионов. Разумеется, вопрос о полном освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей на повестке ещё стоит. Но, очевидно, что он будет решаться не мобилизованными, а другими военными и дипломатическими средствами», — резюмирует эксперт.
Ранее, со слов мигрантов из Ростова, RostovGazeta сообщала, почему россияне бегут из Грузии.