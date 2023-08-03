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Политолог Сухарь объяснил, стоит ли ждать новую волну частичной мобилизации в Ростове

3 августа 2023, 14:24
Фото: mil.ru
Ростовский политолог разъяснил, стоит ли ждать новую волну частичной мобилизации
Ужесточение ряда положений законодательства для призывников и мобилизованных говорит лишь о том, что в этой сфере наводится порядок. О новой волне частичной мобилизации речь не идет, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Сегодня в социальных сетях активно спекулируют на теме объявления новой волны частичной мобилизации в нашей стране. В качестве аргумента приводятся меры усиления закона о мобилизации, изменение призывного возраста и увеличение штрафа для призывников и военнообязанных запаса.

«Но в реальности ситуация такова, что государство наводит порядок в действующем мобилизационном законодательстве, которое, как оказалось, до сентября 2022 года фактически не работало. И это — горькое последствие реформ нашей армии в 90-е годы и начало нулевых», — отмечает Александр Сухарь.

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Спикер добавляет, что большое число россиян, которых должны были призвать в рамках частичной мобилизации, покинули Россию. По сути, эти люди нарушили законодательство.Спикер добавляет, что большое число россиян, которых должны были призвать в рамках частичной мобилизации, покинули Россию. По сути, эти люди нарушили законодательство.
Спикер добавляет, что большое число россиян, которых должны были призвать в рамках частичной мобилизации, покинули Россию. По сути, эти люди нарушили законодательство.
Фото: mil.ru

Спикер добавляет, что большое число россиян, которых должны были призвать в рамках частичной мобилизации, покинули Россию. По сути, эти люди нарушили законодательство.

«В любом другом государстве мира за подобные деяния уехавшие также понесли бы ответственность. В том числе и уголовную», — говорит собеседник.

Политолог уверен, что речь об объявлении второй волны частичной мобилизации не идет.

«Ситуация на фронте стабилизировалась. Россия создала серьёзную линию обороны и контролирует большую часть своих новых регионов. Разумеется, вопрос о полном освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей на повестке ещё стоит. Но, очевидно, что он будет решаться не мобилизованными, а другими военными и дипломатическими средствами», — резюмирует эксперт.

Ранее, со слов мигрантов из Ростова, RostovGazeta сообщала, почему россияне бегут из Грузии.

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