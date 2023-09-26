Эколог Зайчиков рассказал, как в Ростовской области решить проблему загрязнения рек

Однако эксперт призывает обратить внимание и на ливневые канализации. «Необходимо усилить контроль не только за самими предприятиями, но и ливневыми стоками. Предприятия сливают отходы по-разному. Иногда реки загрязняются именно через ливневые стоки. Водоканалы же не могут отследить сейчас, когда именно и с чьей стороны произошел опасный сброс. В этом могут помочь только онлайн системы контроля», — говорит Зайчиков. Он добавляет, что подобные системы также могут предоставить данные о составе сброса.