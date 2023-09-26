Эколог Зайчиков рассказал, как в Ростовской области решить проблему загрязнения рек

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Среди многих экологических проблем Ростовской области особенно выделяется загрязнение рек. В регионе регулярно сообщается об обнаружении в реках мертвых рыб, также страдает и качество самой воды. В Ростовской области, к слову, чаще, чем в других регионах умирают от плохого качество питьевой воды.
В этом году эксперты поместили донской регион на 23-е место в рейтинге субъектов страны по загрязнению водоемов. В сравнении с прошлым годом в реках Ростовской области на 9% увеличились показатели концентрации веществ нескольких классов опасности.
Не помогают в решении проблемы ни штрафы, вводимые в отношении предприятий, загрязняющих водоемы, ни учрежденный властями экологический праздник День реки Дон.
Эколог Андрей Зайчиков рассказал корреспонденту RostovGazeta о нескольких основных причинах загрязнения рек. Прежде всего, он выделил рост антропогенной нагрузки. На берегах рек появляется много предприятий. Из-за послаблений, введенных еще во времена коронавируса, производства стали менее ответственно относиться к экологии. То же самое можно сказать и о некоторых сельскохозяйственных производителях, использующих опасные для водоемов гербициды.
Зайчиков уточнил, что часто реки загрязняются не напрямую из-за сбросов химикатов. Существует еще и диффузное загрязнение рек. Когда ядохимикаты от промышленной или сельскохозяйственной деятельности попадают в водоемы через почву или ручьи.
Отдельно стоит отметить влияние судоходства на загрязнение рек. В последние годы количество, судов проходящих через Ростовскую область, увеличилось. Если раньше большинство судов следили, чтобы отработанное топливо не попадало в реки, то теперь к этой проблеме также стали относиться менее ответственно.
Эколог Андрей Зайчиков полагает, что штрафы, налагаемые на предприятия за загрязнение рек, в конечном итоге полезны, так как приучают бизнесменов к ответственности. Также в последние годы надзорные ведомства усилили контроль за очисткой отходов, которые поступают в реки.
Однако эксперт призывает обратить внимание и на ливневые канализации. «Необходимо усилить контроль не только за самими предприятиями, но и ливневыми стоками. Предприятия сливают отходы по-разному. Иногда реки загрязняются именно через ливневые стоки. Водоканалы же не могут отследить сейчас, когда именно и с чьей стороны произошел опасный сброс. В этом могут помочь только онлайн системы контроля», — говорит Зайчиков. Он добавляет, что подобные системы также могут предоставить данные о составе сброса.
Также эколог призывает следить за состоянием труб и коллекторов. От них зависит не только загрязнение рек, но и загрязнение воды, поступающей в краны жителей Ростовской области. В этом вопросе также необходимо использование новых технологий и систем. Зайчиков уверяет, что предприятиям даже выделяют средства на их развитие, однако пока что сами производства не ставят вопросы экологии в приоритет, а, скорее, бравируют этой темой.
«У нас много денег тратится на пиар того, что собираемся сделать. А надо бы реально это делать», — подводит итог Зайчиков.
Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы.