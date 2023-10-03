Стало известно, как будет работать ТЦ «Мега» рядом с Ростовом после продажи

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Группа Газпромбанк приобрела сеть торговых центров «Мега», всего она стала владельцем 14 объектов, в том числе в донской столице. Сумма сделки не раскрывалась.
Теперь Евтухов рассказал РИА «Новости», что сеть торговых центров в стране будет работать под прежним названием. Не планируется и увольнение сотрудников.
«Новому владельцу при одобрении сделки ставили задачу развивать профессиональный коллектив „Меги“. Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме», — уточнил Евтухов.
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