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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Стало известно, как будет работать ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону после продажи

Стало известно, как будет работать ТЦ «Мега» рядом с Ростовом после продажи

3 октября 2023, 11:12
Фото: 1MI
Стало известно, как будет работать ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону после продажи
Находящийся рядом с Ростовом-на-Дону торговый центр «Мега» не будет менять название после смены собственника, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпрома РФ Виктор Евтухов.

Группа Газпромбанк приобрела сеть торговых центров «Мега», всего она стала владельцем 14 объектов, в том числе в донской столице. Сумма сделки не раскрывалась.

Теперь Евтухов рассказал РИА «Новости», что сеть торговых центров в стране будет работать под прежним названием. Не планируется и увольнение сотрудников.

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«Новому владельцу при одобрении сделки ставили задачу развивать профессиональный коллектив „Меги“. Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме», — уточнил Евтухов.

Ранее стало известно, что участок в парке Островского продают под застройку в Ростове за 150 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Торговый центр#Мега#Застройка#Рабочие места#Газпромбанк
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