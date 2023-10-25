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Posted 25 октября, 08:24

Published 25 октября, 08:24

Modified 25 октября, 08:32

Updated 25 октября, 08:32

Министерство образования Ростовской области возглавила Тамара Шевченко

Министерство образования Ростовской области возглавила Тамара Шевченко

25 октября 2023, 08:24
Фото: donland.ru
Министерство образования Ростовской области возглавила Тамара Шевченко

В Ростовской области назначили нового министра образования

В Ростовской области министерство общего и профессионального образования возглавила Тамара Шевченко, об этом объявили в донском правительстве.

В среду, 25 октября, стало известно, что в Ростовской области объявили, кто займет должность министра образования.

Пост заняла Тамара Шевченко, которая последние три года работала в должности замминистра и руководила отделом правовой и кадровой работы, а с мая фактически исполняла обязанности главы донского Минобра.

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В правительстве уточнили, что Тамара Шевченко изучала юриспруденцию в университете, имеет степень магистра по направлению «Психолого-педагогическое образование».

Ранее стало известно, что главой департамента ЖКХ Ростова стал чемпион по кикбоксингу.

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