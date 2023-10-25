Министерство образования Ростовской области возглавила Тамара Шевченко

Posted 25 октября, 08:24
Published 25 октября, 08:24
Modified 25 октября, 08:32
Updated 25 октября, 08:32
В среду, 25 октября, стало известно, что в Ростовской области объявили, кто займет должность министра образования.
Пост заняла Тамара Шевченко, которая последние три года работала в должности замминистра и руководила отделом правовой и кадровой работы, а с мая фактически исполняла обязанности главы донского Минобра.
В правительстве уточнили, что Тамара Шевченко изучала юриспруденцию в университете, имеет степень магистра по направлению «Психолого-педагогическое образование».
Ранее стало известно, что главой департамента ЖКХ Ростова стал чемпион по кикбоксингу.