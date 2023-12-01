Украинский след усмотрели в масштабном пожаре на «Темернике» в Ростове

В Ростове продолжают расследовать причины масштабного пожара на рынке «Темерник». Владелец торговой площадки Шамиль Карабашев рассказал, что ранее получал в свой адрес угрозы. Сообщения ему рассылали с аккаунта неизвестного. Коммерсант предполагает, что профиль в социальных сетях специально взломали и использовали для запугивания Карабашева.