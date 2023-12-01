Украинский след усмотрели в масштабном пожаре на «Темернике» в Ростове

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В Ростове продолжают расследовать причины масштабного пожара на рынке «Темерник». Владелец торговой площадки Шамиль Карабашев рассказал, что ранее получал в свой адрес угрозы. Сообщения ему рассылали с аккаунта неизвестного. Коммерсант предполагает, что профиль в социальных сетях специально взломали и использовали для запугивания Карабашева.
Предприниматель заявил СМИ, что в случившемся может быть след украинских спецслужб.
«Я вижу, что подобные инциденты в других российских городах часто используют зарубежные информационные центры для нагнетания истерии», — говорит Карабашев.
Официальных же данных о причинах пожара до сих пор нет. Расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что рынок «Темерник» в Ростове закроют на время работы следователей.