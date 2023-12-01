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Тушение пожара на рынке "Темерник" в Ростове

Украинский след усмотрели в масштабном пожаре на «Темернике» в Ростове

1 декабря 2023, 16:14
Фото: rostovgazeta.ru
Тушение пожара на рынке "Темерник" в Ростове
Директор рынка «Темерник» в Ростове Шамиль Карабашев предположил, что в организации пожара на торговой площадке могут быть замешаны «зарубежные информационные центры», пишет «Дон 24».

В Ростове продолжают расследовать причины масштабного пожара на рынке «Темерник». Владелец торговой площадки Шамиль Карабашев рассказал, что ранее получал в свой адрес угрозы. Сообщения ему рассылали с аккаунта неизвестного. Коммерсант предполагает, что профиль в социальных сетях специально взломали и использовали для запугивания Карабашева.

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Предприниматель заявил СМИ, что в случившемся может быть след украинских спецслужб.

«Я вижу, что подобные инциденты в других российских городах часто используют зарубежные информационные центры для нагнетания истерии», — говорит Карабашев.

Официальных же данных о причинах пожара до сих пор нет. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что рынок «Темерник» в Ростове закроют на время работы следователей.

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