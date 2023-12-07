«Прошу к столу»: что происходит с общепитом Ростовской области после ковида и санкций

При этом надо признать, что отрасль неплохо восстанавливается после серьезного упадка в первые два года эпидемии коронавируса, когда закрылось почти каждое восьмое предприятие общественного питания[прим. редакции — данные приблизительны, выборку составили в системе СПАРК]. Тогда из-за введения пропускного режима кафе и рестораны можно было посещать только по QR-кодам и в ограниченный период времени, кафе потеряли до 30% выручки, а рестораны — до 60%. А часть предприятий и вовсе была вынуждена закрыться из-за затруднительного финансового положения.