Голубев назначил новых глав районов в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев сообщил о назначении новых глав нескольких муниципалитетов. Так, Кашарский район возглавил Сергей Смирнов. Известно, что до этого он возглавлял администрацию одного из поселков и был заместителем экс-главы района Ивана Фалынскова. Он скончался в конце октября.