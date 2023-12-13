Голубев назначил новых глав районов в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Губернатор Василий Голубев сообщил о назначении новых глав нескольких муниципалитетов. Так, Кашарский район возглавил Сергей Смирнов. Известно, что до этого он возглавлял администрацию одного из поселков и был заместителем экс-главы района Ивана Фалынскова. Он скончался в конце октября.
В Цимлянском районе администрацию возглавила Елена Ночевкина. Ранее она занимала посты начальника управления социальной защиты и первого заместителя главы Цимлянского района.
Голубев пожелал Ночевкиной и Смирнову успехов и удачи на новых должностях.
Ранее Владимир Путин назначил новых судей и председателя районного суда в Ростовской области.
Также ранее сообщалось, что пост главного следователя МВД Ростовской области впервые может занять женщина.