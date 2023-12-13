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Голубев назначил новых глав районов в Ростовской области

Голубев назначил новых глав районов в Ростовской области

13 декабря 2023, 12:32
Фото: donland.ru
Голубев назначил новых глав районов в Ростовской области
Новых глав получили несколько муниципалитетов в Ростовской области, об этом стало известно на заседании правительства региона.

Губернатор Василий Голубев сообщил о назначении новых глав нескольких муниципалитетов. Так, Кашарский район возглавил Сергей Смирнов. Известно, что до этого он возглавлял администрацию одного из поселков и был заместителем экс-главы района Ивана Фалынскова. Он скончался в конце октября.

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В Цимлянском районе администрацию возглавила Елена Ночевкина. Ранее она занимала посты начальника управления социальной защиты и первого заместителя главы Цимлянского района.

Голубев пожелал Ночевкиной и Смирнову успехов и удачи на новых должностях.

Ранее Владимир Путин назначил новых судей и председателя районного суда в Ростовской области.

Также ранее сообщалось, что пост главного следователя МВД Ростовской области впервые может занять женщина.

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