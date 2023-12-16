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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Роскошь на грани разорения: сколько россияне потратили на поездки за рубеж

Роскошь на грани разорения: сколько россияне потратили на поездки за рубеж

16 декабря 2023, 13:51
Фото: 1MI
Роскошь на грани разорения: сколько россияне потратили на поездки за рубеж

Аналитики выяснили, сколько россияне потратили на отдых за границей в 2023 году

В 2023 году россияне потратили больше всего средств на поездки на Мальдивы, Кубу и Шри-Ланку, результатами исследования туристического потока поделился портал «Новые известия».
Сюжет
Отдых

Напомним, в октябре стало известно, что поездки за границу для дончан выросли в цене примерно на 32%. Но даже рост цен не сдержал любителей путешествий, и они продолжили выезжать за рубеж как ради отдыха, так и по работе.

Издание «Новые известия» со ссылкой на данные турпортала «Слетать.ру» объявило, что в 2023 году чаще всего россияне выбирали для зарубежных поездок Турцию с Египтом, ОАЭ, Таиландом, а также Кубу, Шри-Ланку и Мальдивы.

С начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть
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При этом именно последняя тройка возглавила список лидеров по стоимости отдыха. Поездка на Мальдивы в среднем обходилась жителям России в 500 тысяч рублей, а на отдых в Кубе и Шри-Ланке в 2023 году требовалось потратить в среднем 230 и 208 тысяч рублей соответственно.

Затраты на отдых в других странах оказались не намного меньше, так поездка в Таиланд обходилась россиянам примерно в 205,6 тысячи рублей, в ОАЭ — в 195,3 тысячи, в Турцию — в 170 тысяч. Самыми доступными оказались туры в Абхазию со средней стоимостью 86,4 тысячи рублей.

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