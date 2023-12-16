Роскошь на грани разорения: сколько россияне потратили на поездки за рубеж

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Напомним, в октябре стало известно, что поездки за границу для дончан выросли в цене примерно на 32%. Но даже рост цен не сдержал любителей путешествий, и они продолжили выезжать за рубеж как ради отдыха, так и по работе.
Издание «Новые известия» со ссылкой на данные турпортала «Слетать.ру» объявило, что в 2023 году чаще всего россияне выбирали для зарубежных поездок Турцию с Египтом, ОАЭ, Таиландом, а также Кубу, Шри-Ланку и Мальдивы.
При этом именно последняя тройка возглавила список лидеров по стоимости отдыха. Поездка на Мальдивы в среднем обходилась жителям России в 500 тысяч рублей, а на отдых в Кубе и Шри-Ланке в 2023 году требовалось потратить в среднем 230 и 208 тысяч рублей соответственно.
Затраты на отдых в других странах оказались не намного меньше, так поездка в Таиланд обходилась россиянам примерно в 205,6 тысячи рублей, в ОАЭ — в 195,3 тысячи, в Турцию — в 170 тысяч. Самыми доступными оказались туры в Абхазию со средней стоимостью 86,4 тысячи рублей.