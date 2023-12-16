Роскошь на грани разорения: сколько россияне потратили на поездки за рубеж

При этом именно последняя тройка возглавила список лидеров по стоимости отдыха. Поездка на Мальдивы в среднем обходилась жителям России в 500 тысяч рублей, а на отдых в Кубе и Шри-Ланке в 2023 году требовалось потратить в среднем 230 и 208 тысяч рублей соответственно.