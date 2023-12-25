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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Средняя зарплата официантов в Ростове составляет в районе 60 тысяч рублей

Спрос на официантов вырос в два раза перед Новым годом в Ростове

25 декабря 2023, 12:43
Фото: pxhere.com
Средняя зарплата официантов в Ростове составляет в районе 60 тысяч рублей
Средняя зарплата официантов в Ростове составляет в районе 60 тысяч рублей, сообщили аналитики hh.ru.

В декабре рестораны и кафе в Ростове стали в два раза чаще публиковать вакансии для официантов. Это объясняется большим количеством новогодних корпоративов и праздников. Нагрузка на персонал растет, потому его численность надо увеличивать.

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От соискателя в большинстве случаев не требуется опыт. Среди плюсов такой работы — гибкий график и возможность неполной занятости.

Средняя зарплата официанта сейчас колеблется от 45 до 60 тысяч рублей. От 80 тысяч рублей можно заработать в шоу-клубах города и пабах.

Ранее сообщалось, что представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области.

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