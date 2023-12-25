Спрос на официантов вырос в два раза перед Новым годом в Ростове

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В декабре рестораны и кафе в Ростове стали в два раза чаще публиковать вакансии для официантов. Это объясняется большим количеством новогодних корпоративов и праздников. Нагрузка на персонал растет, потому его численность надо увеличивать.
От соискателя в большинстве случаев не требуется опыт. Среди плюсов такой работы — гибкий график и возможность неполной занятости.
Средняя зарплата официанта сейчас колеблется от 45 до 60 тысяч рублей. От 80 тысяч рублей можно заработать в шоу-клубах города и пабах.
Ранее сообщалось, что представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области.