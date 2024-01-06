Стало известно, когда начнутся дневные заморозки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В субботу температура составит 3 градуса, в воскресенье — 7 градусов. Ожидается облачная погода со скоростью ветра 3 метра в секунду.
В понедельник начнется снегопад, а температура опустится до -3 градусов, во вторник похолодает до -5 градусов. Осадки в этот день должны сохраниться.
В среду должна быть солнечная погода, после чего условия снова изменятся. В четверг и пятницу, 11 и 12 января, может выпасть снег.
Добавим, что в ночное время в городе станет еще холоднее. Хуже всего ситуация сложится в ночь на среду, когда температура опустится до -15 градусов.
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