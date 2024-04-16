В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»

В Ростовской области рассматривается законопроект, который запретит продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания в ночное время. Об этом сообщил «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике донского парламента Игоря Буракова.