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Ночное время

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Апрель
В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»
В Ростовской области рассматривается законопроект, который запретит продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания в ночное время. Об этом сообщил «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике донского парламента Игоря Буракова.
16 апреля, 11:42
Январь
Стало известно, когда начнутся дневные заморозки в Ростове-на-Дону
6 января, 08:17
Декабрь 2023
Снегопад и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону
5 декабря 2023, 05:56
Ростовчанам рассказали, когда в городе выпадет снег
5 декабря 2023, 04:57
Стало известно, когда начнется резкое похолодание в Ростове-на-Дону
3 декабря 2023, 07:53
Ноябрь 2023
Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские беспилотники «Баба Яга»
При помощи мотовездеходов, которые показали президенту Владимиру Путину в Ростове-на-Дону, удалось уничтожить украинскую технику, сообщает издание «Новороссия».
23 ноября 2023, 12:45
«Штраф в 500 тыс рублей»: ростовчане предложили наказывать за запуск салютов
11 ноября 2023, 06:37
Октябрь 2023
Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону со среды, 25 октября, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.
23 октября 2023, 05:43
Сентябрь 2023
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
28 сентября 2023, 14:16
Август 2023
Стало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской области
19 августа 2023, 04:57
Стало известно, когда в Ростовскую область вернется страшная жара
16 августа 2023, 05:51

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