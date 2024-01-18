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Осудивший СВО Алексей Кортнев высказался об отмене своего концерта в Ростове

Осудивший СВО Алексей Кортнев высказался об отмене своего концерта в Ростове

18 января 2024, 09:16
Фото: Andrew Butko/cc by sa/wikimedia.org
Осудивший СВО Алексей Кортнев высказался об отмене своего концерта в Ростове
Концерт группы «Несчастный случай» в Ростове не отменен, а перенесен, заявил фронтмен группы Алексей Кортнев изданию «Подъем».

Запланированный на 22 января концерт группы «Несчастный случай» в Ростове не состоится. Лидер группы Алексей Кортнев заявил, что выступление не отменено, а перенесено. Он заверил, что обязательно даст концерт в Ростове, однако точной даты назвать не смог.

Концерт группы «Несчастный случай» все-таки отменили в Ростове
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Также Кортнев не стал уточнять причину отмены концерт, заявив, что это его «дела» с организаторами мероприятия.

Напомним, выступление «Несчастного случая» потребовали отменить активисты. Они обратили внимание, что Кортнев некогда высказывался против СВО.

Накануне площадка проведения концерта, ресторан Pinot Noir заявлял СМИ, что концерт все-таки отменили. Билеты там попросили обменять на выступления других артистов.

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