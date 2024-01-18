Осудивший СВО Алексей Кортнев высказался об отмене своего концерта в Ростове

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Запланированный на 22 января концерт группы «Несчастный случай» в Ростове не состоится. Лидер группы Алексей Кортнев заявил, что выступление не отменено, а перенесено. Он заверил, что обязательно даст концерт в Ростове, однако точной даты назвать не смог.
Также Кортнев не стал уточнять причину отмены концерт, заявив, что это его «дела» с организаторами мероприятия.
Напомним, выступление «Несчастного случая» потребовали отменить активисты. Они обратили внимание, что Кортнев некогда высказывался против СВО.
Накануне площадка проведения концерта, ресторан Pinot Noir заявлял СМИ, что концерт все-таки отменили. Билеты там попросили обменять на выступления других артистов.