Осудивший СВО Алексей Кортнев высказался об отмене своего концерта в Ростове

Запланированный на 22 января концерт группы «Несчастный случай» в Ростове не состоится. Лидер группы Алексей Кортнев заявил, что выступление не отменено, а перенесено. Он заверил, что обязательно даст концерт в Ростове, однако точной даты назвать не смог.