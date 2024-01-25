Четыре Татьяны, которые прославили Ростовскую область

Татьяна Котова — певица родом из поселка Шолоховский. Девушка начинала свою карьеру как модель и к 2006 году добилась в этом деле значительного успеха: Татьяна стала обладательницей титула «Мисс Россия 2006». Всероссийскую известность она получила благодаря участию в музыкальной группе «ВИА Гра» в 2008–2010 годах, где заменила Веру Брежневу. В 2016 году Татьяна была солисткой группы Queens, откуда ушла спустя год. Дончанка успела попробовать себя и в роли актрисы. В 2011 году она получила роль в фильме «А счастье где-то рядом», который вышел на телеканале «Россия». К 2024 году она уже не состоит в творческом коллективе и ведет сольную деятельностью, о чем часто делится с подписчиками в социальных сетях.