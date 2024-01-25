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Четыре Татьяны, которые прославили Ростов на всю страну

Четыре Татьяны, которые прославили Ростовскую область

25 января 2024, 08:19
Фото: rostovgazeta.ru
Четыре Татьяны, которые прославили Ростов на всю страну
Обладательницы имени Татьяна 25 января отмечают свои именины. Мы собрали в одном материале истории четырех самых знаменитых Татьян родом из Ростовской области.

Имя Татьяна было чрезвычайно популярным женским именем в 20 веке. При этом у него два значения. Согласно первому варианту происхождения имени, имя «Татьяна» раньше звучало как «Татий», так называли мужчин. Это имя носил сабинский царь, который прославился своим мирным правлением и защитой сабинских женщин от изнасилования. Поэтому Татьяна по некоторым трактовкам означает «миротворица».

По второму варианту Татьян называют «учредительницами», «устроительницами» и «создательницами», ведь в переводе с древнегреческого «татто» означает создание порядка, организацию чего-либо.

К какой из двух групп Татьян отнести наших землячек — решать вам.

Татьяна Котова

Татьяна Котова — певица родом из поселка Шолоховский. Девушка начинала свою карьеру как модель и к 2006 году добилась в этом деле значительного успеха: Татьяна стала обладательницей титула «Мисс Россия 2006». Всероссийскую известность она получила благодаря участию в музыкальной группе «ВИА Гра» в 2008–2010 годах, где заменила Веру Брежневу. В 2016 году Татьяна была солисткой группы Queens, откуда ушла спустя год. Дончанка успела попробовать себя и в роли актрисы. В 2011 году она получила роль в фильме «А счастье где-то рядом», который вышел на телеканале «Россия». К 2024 году она уже не состоит в творческом коллективе и ведет сольную деятельностью, о чем часто делится с подписчиками в социальных сетях.

Татьяна Котова — певица родом из поселка Шолоховский.Татьяна Котова — певица родом из поселка Шолоховский.
Татьяна Котова — певица родом из поселка Шолоховский.
Фото: Сергей Бовкало/cc by sa 3.0/wiki
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Татьяна Лысенко

Если где-то в Асгарде живет Тор, то в нашем ростовском Мидгарде его преемницей стала Татьяна Лысенко — профессиональная метательница молота и Олимпийская чемпионка 2012 года. Татьяна также носит титулы двукратной чемпионки мира, чемпионки Европы 2006, чемпионки и рекордсменки России, заслуженного мастера спорта. И это далеко не полный список.

Малой родиной Татьяны Лысенко стал Батайск. Свой город она прославила не только многочисленными спортивными достижениями, но и неимоверной силой духа. Дончанку не сломил допинговый скандал 2007 года и спустя года дисквалификации она вновь ворвалась на легкоатлетическую арену с новыми победами.

Дончанку не сломил допинговый скандал 2007 года и спустя года дисквалификации она вновь ворвалась на легкоатлетическую арену с новыми победами.Дончанку не сломил допинговый скандал 2007 года и спустя года дисквалификации она вновь ворвалась на легкоатлетическую арену с новыми победами.
Дончанку не сломил допинговый скандал 2007 года и спустя года дисквалификации она вновь ворвалась на легкоатлетическую арену с новыми победами.
Фото: Erik van Leeuwen/wikimedia.org
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Татьяна Шкрабак

Место рождения Татьяны Шкрабак широкой публике неизвестно. Она окончила Саратовское театральное училище в 1970 году, несколько лет проработала в театре имени Ленинского комсомола в Саратове, а с 1978 года стала актрисой Ростовского театра драмы имени Максима Горького. Татьяна выходит на сцену в самых разных амплуа и всегда поражает зрителей своим искусством перевоплощаться из заботливой женщины в коварную антагонистку. Актрису на сцене театра Горького можно было увидеть в роли Фелисити Честерфилд («Загнанная лошадь», Ф. Саган), Хлестовой («Горе от ума», А.Грибоедов), Фелисаты Герасимовны Кукушкиной («Доходное место», А. Н. Островский).

Татьяна выходит на сцену в самых разных амплуа и всегда поражает зрителей своим искусством перевоплощаться из заботливой женщины в коварную антагонистку.Татьяна выходит на сцену в самых разных амплуа и всегда поражает зрителей своим искусством перевоплощаться из заботливой женщины в коварную антагонистку.
Татьяна выходит на сцену в самых разных амплуа и всегда поражает зрителей своим искусством перевоплощаться из заботливой женщины в коварную антагонистку.
Фото: Ростовский академический театр драмы им. Горького
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Татьяна Сорокина

Татьяна Сорокина — настоящая гордость Ростовской области и самая многодетная мать России. За свою жизнь она воспитала 85 детей. Первые малыши в ее семье появились в 1986. Их Татьяна Сорокина родила сама. Затем она стала мамой еще для троих детей из дома инвалидов. После трагического землетрясения в Армении мать-героиня подала заявку на усыновление осиротевших детей. Ни на один из 12 ответов дончанка отказать не смогла и взяла под свое крыло всех ребятишек. За свою жизнь она воспитала 85 детей.

Сейчас ее, наверняка, можно назвать и самой многовнукой бабушкой, ведь наследники Татьяны подарили ей 50 внуков и 10 правнуков.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие самые популярные имена для мальчиков в Ростовской области.

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