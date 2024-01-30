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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:54

Мощное потепление придет в Ростовскую область в начале февраля

Мощное потепление придет в Ростовскую область в начале февраля

30 января 2024, 04:49
Фото: 1MI
В Ростовской области в феврале ожидается потепление и может быть дождливо, сообщили синоптики.

Во вторник, 30 января, температура составит -1 градус и будет облачная погода. В следующую неделю заморозков днем ждать не стоит.

В среду температура достигнет +1 градуса, а в четверг поднимется до +2 градусов. С этого момента начнет расти скорость ветра и составит пять метров в секунду.

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В пятницу, 2 февраля, обещают снег с дождем, но осадки прекратятся ближе к вечеру. На выходных может быть дождливо и потеплеет до +4 градусов.

В понедельник, 5 числа, температура поднимется до +6 градусов, но осадки сохранятся. А ветер должен стать еще сильнее.

Ранее жителей донского региона просили не покидать дома из-за снегопада.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Снег#Осадки#Температура#Облачная погода#Синоптики#Потепление#Заморозки#Февраль
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