Мощное потепление придет в Ростовскую область в начале февраля

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:54
Во вторник, 30 января, температура составит -1 градус и будет облачная погода. В следующую неделю заморозков днем ждать не стоит.
В среду температура достигнет +1 градуса, а в четверг поднимется до +2 градусов. С этого момента начнет расти скорость ветра и составит пять метров в секунду.
В пятницу, 2 февраля, обещают снег с дождем, но осадки прекратятся ближе к вечеру. На выходных может быть дождливо и потеплеет до +4 градусов.
В понедельник, 5 числа, температура поднимется до +6 градусов, но осадки сохранятся. А ветер должен стать еще сильнее.
Ранее жителей донского региона просили не покидать дома из-за снегопада.