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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Эксперты назвали самые популярные бизнесы в Ростове в 2023 году

Эксперты назвали самые популярные бизнесы в Ростове в 2023 году

4 февраля 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты назвали самые популярные бизнесы в Ростове в 2023 году
Предприниматели в Ростове в прошлом году сделали упор на покупку пунктов выдачи заказов, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито».

Самыми популярными секторами бизнеса для покупки в Ростове в 2023 году стали пункты выдачи заказов (28% от общего числа покупок), общепит (16%) и онлайн-магазины (10%). Спрос на приобретение готовых франшиз и компаний вырос на 17%.

Аналитики отмечают, что при этом бизнесмены стали реже продавать свое дело. Теперь они делают упор на привлечение инвестиций и партнеров.

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Самыми быстрорастущим сферами бизнеса по итогам года стали стоматологические
и медицинские клиники (рост составил 162,3%), интернет-магазины (102%), а также компании индустрии развлечений (73,3%). Также рост спроса показал сектор общественного питания (50,4%) и строительства (32,4%).

Ранее RostovGazeta рассказала, как и на что тратили деньги в Ростовской области в 2023 году.

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