Эксперты назвали самые популярные бизнесы в Ростове в 2023 году

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Самыми популярными секторами бизнеса для покупки в Ростове в 2023 году стали пункты выдачи заказов (28% от общего числа покупок), общепит (16%) и онлайн-магазины (10%). Спрос на приобретение готовых франшиз и компаний вырос на 17%.
Аналитики отмечают, что при этом бизнесмены стали реже продавать свое дело. Теперь они делают упор на привлечение инвестиций и партнеров.
Самыми быстрорастущим сферами бизнеса по итогам года стали стоматологические
и медицинские клиники (рост составил 162,3%), интернет-магазины (102%), а также компании индустрии развлечений (73,3%). Также рост спроса показал сектор общественного питания (50,4%) и строительства (32,4%).
Ранее RostovGazeta рассказала, как и на что тратили деньги в Ростовской области в 2023 году.