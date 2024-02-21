Траты на обслуживание ливневок в Ростове-на-Дону вырастут на 40%

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Деловой газете. Юг» рассказали в департаменте автодорог города, что в 2024 году на обслуживание системы ливневой канализации запланировано выделить бюджетные средства в размере 177,2 миллиона рублей. Это на 40% больше, чем в предыдущем году, когда направляли 124,3 миллиона.
На эти деньги планируется провести несколько видов работ. В том числе промывку ливневых коллекторов, очистку трубопроводов и лотков общей протяженностью около 25 километров. Кроме того, в планах ремонт дождеприемных колодцев, замена люков.
Отмечается, что эти работы будут проводиться для решения проблемы затопления улиц.
Ранее в донской столице утвердили схему ливневой канализации города.