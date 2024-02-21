rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Траты на обслуживание ливневок в Ростове-на-Дону вырастут на 40%

Траты на обслуживание ливневок в Ростове-на-Дону вырастут на 40%

21 февраля 2024, 10:17
Фото: rostovgazeta.ru
Траты на обслуживание ливневок в Ростове-на-Дону вырастут на 40%
В Ростове-на-Дону в этом году хотят направить более 177 миллионов рублей на обслуживание ливневок, сообщают СМИ.

«Деловой газете. Юг» рассказали в департаменте автодорог города, что в 2024 году на обслуживание системы ливневой канализации запланировано выделить бюджетные средства в размере 177,2 миллиона рублей. Это на 40% больше, чем в предыдущем году, когда направляли 124,3 миллиона.

В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году
Узнать подробнее

На эти деньги планируется провести несколько видов работ. В том числе промывку ливневых коллекторов, очистку трубопроводов и лотков общей протяженностью около 25 километров. Кроме того, в планах ремонт дождеприемных колодцев, замена люков.

Отмечается, что эти работы будут проводиться для решения проблемы затопления улиц.

Ранее в донской столице утвердили схему ливневой канализации города.

Читайте также:
В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительницаДепутат возмутился из-за введения оплаты за пользование ливневками в РостовеПлату за пользование ливневками введут в Ростове с 2025 года
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Обслуживание ливневок#Департамент автодорог#Бюджетные средства
Подпишитесь
«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги
Сегодня, 13:44
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:58
В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар
Сегодня, 06:28
Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей
Сегодня, 05:51
Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля
Сегодня, 05:34
Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon
Сегодня, 04:30