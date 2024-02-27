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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Ростове население беднеет, пока на Дону становится все меньше полицейских

В Ростове население беднеет, пока на Дону становится все меньше полицейских

27 февраля 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове население беднеет, пока на Дону становится все меньше полицейских
В Ростовской области полицейские увольняются из-за низких зарплат, пока население Ростова беднеет и становится жертвой мошенников, притворяющихся коммунальщиками.

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Во вторник, 27 февраля, в пресс-службе донского управления МВД объявили, что сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в крупном мошенничестве.

Во вторник, 27 февраля, в пресс-службе донского управления МВД объявили, что сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в крупном мошенничестве.Во вторник, 27 февраля, в пресс-службе донского управления МВД объявили, что сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в крупном мошенничестве.
Во вторник, 27 февраля, в пресс-службе донского управления МВД объявили, что сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в крупном мошенничестве.
Фото: donland.ru

По предварительной информации, дончане звонили жителям Ростова-на-Дону, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Своих жертв мужчины убеждали в том, что им необходимо срочно проверить электрооборудование или же стеклопакеты.

После визита в дома потерпевших подозреваемые убеждали будущих жертв, что их оборудование или окна неисправны и нуждаются в срочной замене. После этого они заключали с потерпевшими фиктивные договоры об оказании услуг по завышенным ценам.

В итоге после заключения договора лжекоммунальщики либо меняли исправное оборудование, либо не оказывали никакие услуги вовсе. По словам сотрудников полиции, в результате обыска офисов подозреваемых удалось обнаружить не только средства связи с жертвами, но также печати с другими уликами. Общая сумма ущерба, причиненного их действиями, составила 1,5 миллиона рублей.

Тяжелый труд за низкую зарплату

Одной из наиболее значимых новостей дня стал дефицит сотрудников полиции в Ростовской области.

Во время заседания ЗСРО начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков объяснил, что в Ростовской области продолжает сокращаться число сотрудников полиции. За прошлый год дефицит кадров в правоохранительных органах вырос до 15,5% (+4,5% за год). Главной причиной этого явления Агарков назвал низкие зарплаты, которые вынуждают сотрудников полиции искать более высокооплачиваемое место работы.

За прошлый год дефицит кадров в правоохранительных органах вырос до 15,5%(+4,5% за год). Главной причиной этого явления Агарков назвал низкие зарплаты, которые вынуждают сотрудников полиции искать более высокооплачиваемое место работы.За прошлый год дефицит кадров в правоохранительных органах вырос до 15,5%(+4,5% за год). Главной причиной этого явления Агарков назвал низкие зарплаты, которые вынуждают сотрудников полиции искать более высокооплачиваемое место работы.
За прошлый год дефицит кадров в правоохранительных органах вырос до 15,5%(+4,5% за год). Главной причиной этого явления Агарков назвал низкие зарплаты, которые вынуждают сотрудников полиции искать более высокооплачиваемое место работы.
Фото: donland.ru

Наиболее удручающая ситуация сложилась с дефицитом сержантов полиции, отвечающих за охрану общественного порядка. Их зарплата почти в два раза ниже средней областной и составляет всего 27 тысяч рублей.

В полиции предложили ввести дополнительные выплаты сотрудникам правоохранительным органов, чтобы сделать условия труда в МВД более конкурентоспособными и привлечь новые кадры.

Макароны и каша — вот пища наша

Главной новостью дня стало то, что не только сотрудники полиции страдают от низких зарплат. Как выяснилось, более 10% Ростова-на-Дону получают зарплату ниже прожиточного минимума.

Аналитики ВЭБ.рф рассказали, что, согласно их данным, 10,48% ростовчан имеют настолько низкие доходы, что они не достигают даже уровня прожиточного минимума.

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В настоящий момент прожиточный минимум в Ростовской области зафиксирован на уровне около 14,53 тысячи рублей, для трудоспособной части населения он составляет 15,8 тысячи рублей.

Аналитики отмечают, что в городах-миллионниках средний показатель населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет всего 9,2%, однако в Краснодаре ситуация аналогична ростовской — там чрезвычайно низкий доход имеют 10,46% жителей.

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