В Ростове население беднеет, пока на Дону становится все меньше полицейских

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Во вторник, 27 февраля, в пресс-службе донского управления МВД объявили, что сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в крупном мошенничестве.
По предварительной информации, дончане звонили жителям Ростова-на-Дону, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Своих жертв мужчины убеждали в том, что им необходимо срочно проверить электрооборудование или же стеклопакеты.
После визита в дома потерпевших подозреваемые убеждали будущих жертв, что их оборудование или окна неисправны и нуждаются в срочной замене. После этого они заключали с потерпевшими фиктивные договоры об оказании услуг по завышенным ценам.
В итоге после заключения договора лжекоммунальщики либо меняли исправное оборудование, либо не оказывали никакие услуги вовсе. По словам сотрудников полиции, в результате обыска офисов подозреваемых удалось обнаружить не только средства связи с жертвами, но также печати с другими уликами. Общая сумма ущерба, причиненного их действиями, составила 1,5 миллиона рублей.
Одной из наиболее значимых новостей дня стал дефицит сотрудников полиции в Ростовской области.
Во время заседания ЗСРО начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков объяснил, что в Ростовской области продолжает сокращаться число сотрудников полиции. За прошлый год дефицит кадров в правоохранительных органах вырос до 15,5% (+4,5% за год). Главной причиной этого явления Агарков назвал низкие зарплаты, которые вынуждают сотрудников полиции искать более высокооплачиваемое место работы.
Наиболее удручающая ситуация сложилась с дефицитом сержантов полиции, отвечающих за охрану общественного порядка. Их зарплата почти в два раза ниже средней областной и составляет всего 27 тысяч рублей.
В полиции предложили ввести дополнительные выплаты сотрудникам правоохранительным органов, чтобы сделать условия труда в МВД более конкурентоспособными и привлечь новые кадры.
Главной новостью дня стало то, что не только сотрудники полиции страдают от низких зарплат. Как выяснилось, более 10% Ростова-на-Дону получают зарплату ниже прожиточного минимума.
Аналитики ВЭБ.рф рассказали, что, согласно их данным, 10,48% ростовчан имеют настолько низкие доходы, что они не достигают даже уровня прожиточного минимума.
В настоящий момент прожиточный минимум в Ростовской области зафиксирован на уровне около 14,53 тысячи рублей, для трудоспособной части населения он составляет 15,8 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что в городах-миллионниках средний показатель населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет всего 9,2%, однако в Краснодаре ситуация аналогична ростовской — там чрезвычайно низкий доход имеют 10,46% жителей.