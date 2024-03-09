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Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области

9 марта 2024, 04:37
Фото: 1MI
В Ростовской области удалось пресечь попытку киевского режима совершить теракт, сообщили в Минобороны.

Речь идет о 41 беспилотнике, которые система ПВО сбила в регионе в ночь на субботу, 9 марта. Кроме того, дроны были уничтожены и в других регионах, в том числе Волгоградской области.

Эту ситуацию прокомментировал губернатор донского региона Василий Голубев и рассказал об отраженной атаке в Таганроге. Еще несколько дронов сбили на подлете к Морозовску.

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Во время атак никто не погиб, но ранило сотрудника МЧС, после чего его доставили в больницу. О каких-либо разрушениях информации не поступало.

После атак глава Таганрога рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА.

Между тем, с ночи продолжаются бурные обсуждения произошедшего в соцсетях. Многие пользователи благодарят военных за безопасность. Другие рассказывают, что слышали звуки взрыва.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Теракт#Беспилотники#Киевский режим
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