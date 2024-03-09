Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Речь идет о 41 беспилотнике, которые система ПВО сбила в регионе в ночь на субботу, 9 марта. Кроме того, дроны были уничтожены и в других регионах, в том числе Волгоградской области.
Эту ситуацию прокомментировал губернатор донского региона Василий Голубев и рассказал об отраженной атаке в Таганроге. Еще несколько дронов сбили на подлете к Морозовску.
Во время атак никто не погиб, но ранило сотрудника МЧС, после чего его доставили в больницу. О каких-либо разрушениях информации не поступало.
После атак глава Таганрога рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА.
Между тем, с ночи продолжаются бурные обсуждения произошедшего в соцсетях. Многие пользователи благодарят военных за безопасность. Другие рассказывают, что слышали звуки взрыва.