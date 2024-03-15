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Updated Сегодня, 09:16

Пожизненное дали жителю Ростовской области за убийство четырех человек

Расправившийся с семьей «новошахтинский стрелок» получил пожизненное

15 марта 2024, 09:10
Фото: пресс-службе судов Ростовской области
Пожизненное дали жителю Ростовской области за убийство четырех человек

Пожизненное дали жителю Ростовской области за убийство семьи из четырех человек

В Ростовской области огласили приговор мужчине, который убил семью из четырех человек, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее мы писали о Денисе Машонском, который жестоко расправился с семьей. Летом 2022 года он принял наркотики и ворвался в дом знакомых, где убил с помощью ружья и ножа троих взрослых и двухлетнего мальчика.

Кроме того, он выстрелил в четырехлетнюю девочку и ударил ее ножом. Пострадавшую удалось спасти.

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После этого возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор.

«Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре.

До этого Следком публиковал видео с допросов и следственных экспериментов с Машонским.

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