Расправившийся с семьей «новошахтинский стрелок» получил пожизненное

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ранее мы писали о Денисе Машонском, который жестоко расправился с семьей. Летом 2022 года он принял наркотики и ворвался в дом знакомых, где убил с помощью ружья и ножа троих взрослых и двухлетнего мальчика.
Кроме того, он выстрелил в четырехлетнюю девочку и ударил ее ножом. Пострадавшую удалось спасти.
После этого возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор.
«Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре.
До этого Следком публиковал видео с допросов и следственных экспериментов с Машонским.