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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Часть Ростовской области засыпало снегом 18 марта

Плохо проводили зиму: Ростовскую области завалило снегом после Масленицы

18 марта 2024, 10:37
Фото: pxhere.com
Часть Ростовской области засыпало снегом 18 марта

Снег выпал в Ростовской области после Масленицы

В Ростовской области 17 марта выпал снег, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что погода испортилась на севере региона, в том числе в Обливском районе. Здесь территории засыпало снегом, несмотря на то, что уже вовсю началась весна.

Жители снимают видео с покрытыми белым слоем деревьями и дорогами, после чего размещают в соцсетях. Пользователи в комментариях написали, что не хотят возвращения зимы.

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Жители снимают видео с покрытыми белым слоем деревьями и дорогами, после чего размещают в соцсетях.
Видео: vk.com/Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

«Только, пожалуйста, не к нам… Я уже куртку надела тонкую», — заявила местная жительница. Также подписчики пошутили, что люди плохо проводили зиму.

Жители других территорий пока о снегопадах не сообщали.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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