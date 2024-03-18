Плохо проводили зиму: Ростовскую области завалило снегом после Масленицы

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Они рассказали, что погода испортилась на севере региона, в том числе в Обливском районе. Здесь территории засыпало снегом, несмотря на то, что уже вовсю началась весна.
Жители снимают видео с покрытыми белым слоем деревьями и дорогами, после чего размещают в соцсетях. Пользователи в комментариях написали, что не хотят возвращения зимы.
«Только, пожалуйста, не к нам… Я уже куртку надела тонкую», — заявила местная жительница. Также подписчики пошутили, что люди плохо проводили зиму.
Жители других территорий пока о снегопадах не сообщали.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.