rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Два начальника в ростовской администрации попали под служебную проверку

Два начальника в ростовской администрации попали под служебную проверку

22 марта 2024, 07:03
Фото: rostovgazeta.ru
Два начальника в ростовской администрации попали под служебную проверку
В Ростове-на-Дону провели служебную проверку в отношении двух чиновников, сорвавших встречу с жителями, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что замглавы администрации Дмитрий Симков и глава департамента транспорта Вадим Шкабарня должны были встретиться с жителями Советского района. Но в итоге чиновники просто не пришли.

Логвиненко заявил, что подобного происходить не должно. В отношении «прогульщиков» провели служебную проверку.

Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской области
Узнать подробнее

Симкову вынесли замечание, а Шкабарне объявлен выговор. Что касается встречи, то теперь она должна состояться в пятницу.

Пользователи в комментариях написали, что подобных сотрудников нужно увольнять.

Ранее стало известно, что чиновников опросят по уголовному делу об обрушении дома на Нариманова в донской столице. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской областиДвух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на ДонуВ Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Жители#Происшествия#Сорванная встреча#Служебная проверка#Замглава администрации
Подпишитесь
Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках
Сегодня, 09:11
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"