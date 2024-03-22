Два начальника в ростовской администрации попали под служебную проверку

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Он рассказал, что замглавы администрации Дмитрий Симков и глава департамента транспорта Вадим Шкабарня должны были встретиться с жителями Советского района. Но в итоге чиновники просто не пришли.
Логвиненко заявил, что подобного происходить не должно. В отношении «прогульщиков» провели служебную проверку.
Симкову вынесли замечание, а Шкабарне объявлен выговор. Что касается встречи, то теперь она должна состояться в пятницу.
Пользователи в комментариях написали, что подобных сотрудников нужно увольнять.
Ранее стало известно, что чиновников опросят по уголовному делу об обрушении дома на Нариманова в донской столице. Материал на эту тему читайте по ссылке.