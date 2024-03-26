В Батайске мужчина набросился на школьниц из-за украинской песни

«Я вышла и решила поговорить с преследователем. Пыталась доказать ему, что дети даже не в курсе были, на каком языке играла песня и что наша страна сражается с нацизмом в Украине, но не с языком», — возмутилась жительница Батайска, заявив, что мужчина не имел права выяснять что-либо с детьми и пугать их.