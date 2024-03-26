В Батайске мужчина набросился на школьниц из-за украинской песни

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Во вторник, 26 марта, Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на местную жительницу рассказал, что в районе улицы Гайдара в Батайске произошел конфликт между взрослым мужчиной и девочками возрастом от девяти до десяти лет.
По предварительной информации, батайчанин выгуливал свою собаку, когда услышал, что играющие на детской площадке маленькие девочки слушали песню на украинском языке. По словам детей, они не знали, что песня зарубежная, источник уточнил, что речь шла о народно-обрядовой песне «Шум», посвященной пробуждению природы весной.
По словам женщины, мужчина не просто сделал замечание девочкам, но начал их пугать и угрожать им, обвиняя в экстремизме. Школьницы пытались скрыться и добежали до дома подруги, где за них вступилась мать девочки.
«Я вышла и решила поговорить с преследователем. Пыталась доказать ему, что дети даже не в курсе были, на каком языке играла песня и что наша страна сражается с нацизмом в Украине, но не с языком», — возмутилась жительница Батайска, заявив, что мужчина не имел права выяснять что-либо с детьми и пугать их.
«Дурдом», «Совсем сдурели, то одеяло на балконе сине-желтое, теперь песня», — возмутились местные жители, заявив, что если песня не экстремистская, никто не имеет права ограничивать чужие музыкальные предпочтения.
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