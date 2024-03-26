Ветер скоростью до 65 км/ч и дожди надвигаются на Ростовскую область с 26 марта

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Синоптики рассказали, что в среду, 27 марта, следует ожидать ухудшения погодных условий. В Ростовской области прольются дожди, а ветер усилится с шести до 18 метров в секунду, его скорость составит до 64,8 километра в час. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +16 градусов.
В четверг, 28 марта, несмотря на прояснения, погода останется ненастной: ветер останется сильным, сохранив скорость около 54 километров в час, а регион зальет дождями. Ночью станет холоднее, температура опустится до -3 градусов, однако днем можно ожидать потепление до +11-16 градусов.
Улучшение погодных условий можно ожидать только к концу рабочей недели, в пятницу, 29 марта, в Ростовской области пройдут небольшие и умеренные дожди, а ветер снизит скорость до пяти метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет меняться от -2 градусов ночью до +18 градусов днем.
В период непогоды дончанам рекомендуется держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и ЛЭП, способных рухнуть из-за порывов сильного ветра.
Ранее климатолог Иошпа рассказал дончанам, каким будет апрель в Ростовской области.