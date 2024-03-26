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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Ветер скоростью до 65 км/ч и дожди надвигаются на Ростовскую область с 26 марта

Ветер скоростью до 65 км/ч и дожди надвигаются на Ростовскую область с 26 марта

26 марта 2024, 12:55
Фото: 1MI
Ветер скоростью до 65 км/ч и дожди надвигаются на Ростовскую область с 26 марта

Штормовой ветер до 65 км/ч и проливные дожди поджидают дончан в конце марта

В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются дожди, штормовой ветер и «температурные качели» до 20 С°, об этом сообщили в пресс-службе Ростовского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что в среду, 27 марта, следует ожидать ухудшения погодных условий. В Ростовской области прольются дожди, а ветер усилится с шести до 18 метров в секунду, его скорость составит до 64,8 километра в час. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +16 градусов.

В четверг, 28 марта, несмотря на прояснения, погода останется ненастной: ветер останется сильным, сохранив скорость около 54 километров в час, а регион зальет дождями. Ночью станет холоднее, температура опустится до -3 градусов, однако днем можно ожидать потепление до +11-16 градусов.

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Улучшение погодных условий можно ожидать только к концу рабочей недели, в пятницу, 29 марта, в Ростовской области пройдут небольшие и умеренные дожди, а ветер снизит скорость до пяти метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет меняться от -2 градусов ночью до +18 градусов днем.

В период непогоды дончанам рекомендуется держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и ЛЭП, способных рухнуть из-за порывов сильного ветра.

Ранее климатолог Иошпа рассказал дончанам, каким будет апрель в Ростовской области.

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