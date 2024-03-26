Ветер скоростью до 65 км/ч и дожди надвигаются на Ростовскую область с 26 марта

Синоптики рассказали, что в среду, 27 марта, следует ожидать ухудшения погодных условий. В Ростовской области прольются дожди, а ветер усилится с шести до 18 метров в секунду, его скорость составит до 64,8 километра в час. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +16 градусов.