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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Тело мужчины нашли в реке Дон в Ростовской области

Тело мужчины нашли в реке Дон в Ростовской области

2 апреля 2024, 04:57
Фото: 1MI
В Ростовской области из реки Дон достали тело человека, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в Аксайском районе, где в акватории реки Дон нашли тело мужчины. В результате привлекли спасателей, чтобы его достать.

«Из воды извлечено тело мужчины. Организованы следственные мероприятия», — говорится в публикации.

Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области
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Добавим, что об обстоятельствах гибели информации нет.

Ранее труп человека со съеденными руками нашли в лесу в регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого фотограф утонул во время подледной съемки в донском регионе.

Кроме того, в области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Дон#Происшествия
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