Тело мужчины нашли в реке Дон в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Происшествие случилось в Аксайском районе, где в акватории реки Дон нашли тело мужчины. В результате привлекли спасателей, чтобы его достать.
«Из воды извлечено тело мужчины. Организованы следственные мероприятия», — говорится в публикации.
Добавим, что об обстоятельствах гибели информации нет.
Ранее труп человека со съеденными руками нашли в лесу в регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого фотограф утонул во время подледной съемки в донском регионе.
Кроме того, в области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю.