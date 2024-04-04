Мощный звук взрыва услышали жители Азова 4 апреля

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Они рассказали, что этот звук напомнил им взрыв. Однако никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«А что за взрыв был?», — интересуются в комментариях местные жители.
«Большой бум», — сообщают горожане. Добавим, что других подробностей о звуке на данный момент нет.
Добавим, что системы ПВО в регионе неоднократно сбивали беспилотники. А в марте губернатор Василий Голубев объявлял тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области.
До этого депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на регион.