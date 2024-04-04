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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Мощный звук взрыва услышали жители Азова 4 апреля

Мощный звук взрыва услышали жители Азова 4 апреля

4 апреля 2024, 12:58
Фото: rostovgazeta.ru
Мощный звук взрыва услышали жители Азова 4 апреля
В Азове Ростовской области в четверг, 4 апреля, раздался мощный звук, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что этот звук напомнил им взрыв. Однако никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«А что за взрыв был?», — интересуются в комментариях местные жители.

«Большой бум», — сообщают горожане. Добавим, что других подробностей о звуке на данный момент нет.

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Добавим, что системы ПВО в регионе неоднократно сбивали беспилотники. А в марте губернатор Василий Голубев объявлял тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области.

До этого депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на регион.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов
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