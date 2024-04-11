Житель Ростовской области уничтожил поле, копаясь в песке

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В надзорное ведомство поступило сообщение о нарушении правил землепользования в Аксайском районе. Участок сельскохозяйственных угодий там, вопреки закону, использовали для добычи песка.
Бизнесмен без проекта и разрешения снял плодородный слов почвы и сформировал карьер. Землепользованию на этом участке нанесен непоправимый вред.
Сообщается, что на данный момент предпринимателю вынесли предостережение.
Ранее стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.