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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Бизнесмен незаконно разработал целый карьер песка в Ростовской области

Житель Ростовской области уничтожил поле, копаясь в песке

11 апреля 2024, 11:16
Фото: Unsplash
Бизнесмен незаконно разработал целый карьер песка в Ростовской области

Бизнесмен незаконно разработал целый карьер песка в Ростовской области

В зоне сельхозугодий нашли незаконно разработанный карьер песка, об этом в эфире «Дон-ТР» рассказали сотрудники Россельхознадзора Ростовской области.

В надзорное ведомство поступило сообщение о нарушении правил землепользования в Аксайском районе. Участок сельскохозяйственных угодий там, вопреки закону, использовали для добычи песка.

Бизнесмен без проекта и разрешения снял плодородный слов почвы и сформировал карьер. Землепользованию на этом участке нанесен непоправимый вред.

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Сообщается, что на данный момент предпринимателю вынесли предостережение.

Ранее стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксайский район#Происшествия
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