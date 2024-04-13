Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 15 и по 20 апреля

В понедельник, 15 апреля, электричества не будет на улицах Нансена, Зырянская, Цюрупы, Гурьевская, Абхазская. Также это касается улиц Мусоргского, Каштановая, Липовая, Гераневая, переулков Врубеля, Грабаря.