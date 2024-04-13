Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 15 и по 20 апреля

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В понедельник, 15 апреля, электричества не будет на улицах Нансена, Зырянская, Цюрупы, Гурьевская, Абхазская. Также это касается улиц Мусоргского, Каштановая, Липовая, Гераневая, переулков Врубеля, Грабаря.
Во вторник обесточат улицы Зорге, Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова, Арефьева. В среду света не будет на улицах Турмалиновская, Содружества, проспекте Буденновский.
В четверг ограничения будут действовать по улицам Красноармейская, Тельмана, Ленина. В пятницу это затронет улицы Коммунаров, Кабардинская, Горсоветская, переулки Шахтинский, Егорлыкский, Осетинский, Кавказский.
Ранее часть донского региона оставалась без света после атаки беспилотников. Материал на эту тему читайте по ссылке.