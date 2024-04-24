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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Эксперт Юркова рассказала, у кого в Ростове зарплаты вырастут до 200 тыс рублей

Эксперт рассказала, у кого в Ростове зарплаты вырастут до 200 тыс рублей

24 апреля 2024, 07:35
Фото: Unsplash
Эксперт Юркова рассказала, у кого в Ростове зарплаты вырастут до 200 тыс рублей

Эксперт Юркова рассказала, кому в Ростове готовы платить до 200 тыс рублей

В России, в том числе Ростовской области, сохранится тренд роста зарплат технических специалистов с квалификацией, сообщила RostovGazeta директор по персоналу ГК «Эксцельсиор» Ксения Юркова.

По ее словам, в этом году неожиданно для всех выросла оплата труда для водителей грузовых автомобилей, фур, спецтехники. Чтобы закрыть временные работы вахтовым методом, приходится предлагать зарплаты более 200 тысяч рублей за месяц.

Также она рассказала об интересе к рабочим профессиям, так как конкуренция на работу в офисе продолжает расти.

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«Уже сейчас молодежь начинает осознавать, что конкуренция в офисах слишком высока, а зарплаты далеки от желаемых и вместо вузов поступают в колледжи. Очень высокий кадровый голод на токарей, фрезеровщиков и других специалистов, умеющих работать на станках, сохранится в течении ближайших нескольких лет», — отметила Ксения Юркова.

Ранее стало известно, кому в Ростове готовы платить по 200 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Зарплата#Ростов#Технические специалисты
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