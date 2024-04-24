Эксперт рассказала, у кого в Ростове зарплаты вырастут до 200 тыс рублей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По ее словам, в этом году неожиданно для всех выросла оплата труда для водителей грузовых автомобилей, фур, спецтехники. Чтобы закрыть временные работы вахтовым методом, приходится предлагать зарплаты более 200 тысяч рублей за месяц.
Также она рассказала об интересе к рабочим профессиям, так как конкуренция на работу в офисе продолжает расти.
«Уже сейчас молодежь начинает осознавать, что конкуренция в офисах слишком высока, а зарплаты далеки от желаемых и вместо вузов поступают в колледжи. Очень высокий кадровый голод на токарей, фрезеровщиков и других специалистов, умеющих работать на станках, сохранится в течении ближайших нескольких лет», — отметила Ксения Юркова.
Ранее стало известно, кому в Ростове готовы платить по 200 тысяч рублей.