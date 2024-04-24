Эксперт рассказала, у кого в Ростове зарплаты вырастут до 200 тыс рублей

«Уже сейчас молодежь начинает осознавать, что конкуренция в офисах слишком высока, а зарплаты далеки от желаемых и вместо вузов поступают в колледжи. Очень высокий кадровый голод на токарей, фрезеровщиков и других специалистов, умеющих работать на станках, сохранится в течении ближайших нескольких лет», — отметила Ксения Юркова.