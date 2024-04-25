Труп мужчины нашли возле подъезда в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Они рассказали, что утром в четверг, 25 апреля, тело мужчины лежало на земле возле подъезда на Еременко, 58/5. После этого его накрыли черным пакетом.
«Рядом с моим домом, кошмар», — написал один из местных жителей. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что это не первый случай, когда в регионе находят мертвых людей. Так, до этого ростовчане увидели труп мужчины на территории Парамоновских складов.
Ранее житель донского региона во время субботника нашел труп.
Кроме того, тело 18-летнего парня прибило к берегу реки в Ростове-на-Дону.