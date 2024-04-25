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Published Сегодня, 08:28

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Труп человека нашли возле подъезда в Ростове-на-Дону

Труп мужчины нашли возле подъезда в Ростове-на-Дону

25 апреля 2024, 08:28
Фото: 1MI
Труп человека нашли возле подъезда в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рядом с подъездом дома обнаружили тело человека, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что утром в четверг, 25 апреля, тело мужчины лежало на земле возле подъезда на Еременко, 58/5. После этого его накрыли черным пакетом.

«Рядом с моим домом, кошмар», — написал один из местных жителей. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Ончевидцы рассказали, что утром в четверг, 25 апреля, тело мужчины лежало на земле возле подъезда на Еременко, 58/5.Ончевидцы рассказали, что утром в четверг, 25 апреля, тело мужчины лежало на земле возле подъезда на Еременко, 58/5.
Ончевидцы рассказали, что утром в четверг, 25 апреля, тело мужчины лежало на земле возле подъезда на Еременко, 58/5.
Фото: ТГ-канал «Это Ростов»

Добавим, что это не первый случай, когда в регионе находят мертвых людей. Так, до этого ростовчане увидели труп мужчины на территории Парамоновских складов.

Ранее житель донского региона во время субботника нашел труп.

Кроме того, тело 18-летнего парня прибило к берегу реки в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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