Штормовое предупреждение продлили на Дону из-за страшной жары

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Причиной является чрезвычайная пожароопасность, вызванная жаркой погодой. Предупреждение теперь распространяется до конца 27 апреля.
Это касается Матвеево-Курганского, Куйбышевского района, а также северной половины Азовского района.
Стоит добавить, что в апреле в регионе оказалась очень жаркая погода для апреля. В результате установили несколько температурных рекордов.
Подобные погодные условия будут сохраняться в течение нескольких дней, после чего температура пойдет на спад. Похолодания ожидаются с 30 апреля, тогда термометры покажут примерно +21 градус.
Ранее левобережье в донкой столице уходило под воду.