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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Штормовое предупреждение продлили на Дону из-за страшной жары

Штормовое предупреждение продлили на Дону из-за страшной жары

26 апреля 2024, 07:57
Фото: donland.ru
Штормовое предупреждение продлили на Дону из-за страшной жары
В Ростовской области приняли решение продлить штормовое предупреждение, сообщили в региональном УМЧС.

Причиной является чрезвычайная пожароопасность, вызванная жаркой погодой. Предупреждение теперь распространяется до конца 27 апреля.

Это касается Матвеево-Курганского, Куйбышевского района, а также северной половины Азовского района.

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Стоит добавить, что в апреле в регионе оказалась очень жаркая погода для апреля. В результате установили несколько температурных рекордов.

Подобные погодные условия будут сохраняться в течение нескольких дней, после чего температура пойдет на спад. Похолодания ожидаются с 30 апреля, тогда термометры покажут примерно +21 градус.

Ранее левобережье в донкой столице уходило под воду.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Дон#Пожароопасность
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