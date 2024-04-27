Эксперты рассказали, как начать медитировать, если нет практики

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Так, для начала нужно найти спокойной и тихое место, где можно остаться в одиночестве. Другие люди будут мешать сосредоточиться. Занять для медитации можно любую удобную позу. Эксперты рассказывают, что медитировать можно даже лежа, главное — расслабиться.
Другой важный шаг для медитации — внимание к дыханию. Нужно сконцентрироваться на том, как воздух проходит через нос к легким, как происходит выдох. Лучше закрыть глаза и постараться ни о чем не думать, кроме дыхания.
Специалисты советуют выделять для медитации по несколько минут в день, желательно перед сном или в обеденный перерыв.
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