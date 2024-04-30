Похолодания и сильный ветер обещают ростовчанам 30 апреля

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Максимальная температура составит +18 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду. В среду станет немного теплее, температура поднимется до +21 градуса.
А в четверг должно потеплеть до +23 градусов. Дождей в эти дни в регионе не будет.
В пятницу и субботу ростовчанам обещают солнечную погоду, а средняя температура составит +20 градусов. А в воскресенье солнце спрячется за облаками.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +10 градусов.
Ранее ученый РАН объяснил, чем опасен новый многоводный период в донском регионе.