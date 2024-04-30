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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Похолодания и сильный ветер обещают ростовчанам 30 апреля

Похолодания и сильный ветер обещают ростовчанам 30 апреля

30 апреля 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области во вторник, 30 апреля, не будет сильной жары, сообщили в Гидрометцентре.

Максимальная температура составит +18 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду. В среду станет немного теплее, температура поднимется до +21 градуса.

А в четверг должно потеплеть до +23 градусов. Дождей в эти дни в регионе не будет.

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В пятницу и субботу ростовчанам обещают солнечную погоду, а средняя температура составит +20 градусов. А в воскресенье солнце спрячется за облаками.

Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +10 градусов.

Ранее ученый РАН объяснил, чем опасен новый многоводный период в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Ростов#Холодания
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