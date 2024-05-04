Актер Стивен Сигал приехал в Самарскую область на Фестиваль антифашистской песни

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Международное мероприятие призывает противостоять распространению фашистских идей. В этот раз он проходит на берегу реки Волги.
На музыкальный фестиваль приехали участники из разных стран мира. Среди них — известные личности. Например, актер Стивен Сигал. Он рассказал, что летел на берега Волги 17 часов, вдохновлен фестивалем и обязательно еще раз приедет в Самарскую область.
Музыканты из разных стран исполняют на фестивале антивоенные песни разных времен. Также с речами против распространения фашистских идей в рамках мероприятия выступают представители власти.
Напомним, на парад Победы в Ростове-на-Дону пустят только ветеранов. Мероприятие решили провести в закрытом формате.