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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» проходит в Самарской области

Актер Стивен Сигал приехал в Самарскую область на Фестиваль антифашистской песни

4 мая 2024, 17:10
Фото: для иллюстрации / 1MI
Фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» проходит в Самарской области
Фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» проходит в Самарской области, сообщила пресс-служба мероприятия.

Международное мероприятие призывает противостоять распространению фашистских идей. В этот раз он проходит на берегу реки Волги.

На музыкальный фестиваль приехали участники из разных стран мира. Среди них — известные личности. Например, актер Стивен Сигал. Он рассказал, что летел на берега Волги 17 часов, вдохновлен фестивалем и обязательно еще раз приедет в Самарскую область.

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Музыканты из разных стран исполняют на фестивале антивоенные песни разных времен. Также с речами против распространения фашистских идей в рамках мероприятия выступают представители власти.

Напомним, на парад Победы в Ростове-на-Дону пустят только ветеранов. Мероприятие решили провести в закрытом формате.

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