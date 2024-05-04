Актер Стивен Сигал приехал в Самарскую область на Фестиваль антифашистской песни

На музыкальный фестиваль приехали участники из разных стран мира. Среди них — известные личности. Например, актер Стивен Сигал. Он рассказал, что летел на берега Волги 17 часов, вдохновлен фестивалем и обязательно еще раз приедет в Самарскую область.