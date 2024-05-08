Жители Ростова стали массово скупать советский раритет

За венскими стульями эпохи СССР и другой мебелью устроили настоящую охоту коллекционеры. Советские шкафы и буфеты подорожали до 14 тысяч рублей. Их продажи за год выросли на 32%. Чаще стали покупать и кресла, произведенные в 60-е — 70-е годы. В Ростове этот предмет интерьера можно купить в хорошем состоянии за полторы тысячи рублей.