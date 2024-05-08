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Жители Ростова стали массово скупать советский раритет

Жители Ростова стали массово скупать советский раритет

8 мая 2024, 08:56
Фото: Anatoliy Shostak/Unsplash
Жители Ростова стали массово скупать советский раритет
Продажи советской мебели, одежды и пластинок выросли в Ростове, сообщили аналитики «Авито Услуги».

Год к году продажи советского раритета в Ростове выросли на 2%. Аналитики объясняют это ностальгией по временам СССР. В моду вошли советские атрибуты гардероба и интерьера.

На 61% выросли продажи раритетных пластинок. Средняя стоимость пластинки составляет в Ростове 580 рублей. Пользуется популярностью и советская посуда. Кружки, блюдца, чайные пары, изготовленные в СССР, стали покупать чаще на 48%. Знакомые многим с детства сервизы в горошек и хрусталь сейчас продается от одной тысячи рублей.

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За венскими стульями эпохи СССР и другой мебелью устроили настоящую охоту коллекционеры. Советские шкафы и буфеты подорожали до 14 тысяч рублей. Их продажи за год выросли на 32%. Чаще стали покупать и кресла, произведенные в 60-е — 70-е годы. В Ростове этот предмет интерьера можно купить в хорошем состоянии за полторы тысячи рублей.

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