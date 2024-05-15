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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Производство осетров резко вырастет в Ростовской области

В Ростовской области начнут массово выращивать русского осетра

15 мая 2024, 08:18
Фото: wikimedia.org
Производство осетров резко вырастет в Ростовской области

Осетровый завод ждет крупная реконструкция в Ростовской области

В Ростовской области ищут подрядчика для создания проекта реконструкции осетрового завода, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о документации для реконструкции Донского осетрового завода, который расположен в Семикаракорске. Подрядчика выберут в рамках аукциона, он состоится 16 мая.

Начальная цена контракта составит 33,4 миллиона рублей.

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«Производственная мощность после реконструкции увеличится на два миллиона штук молоди осетра русского. Суммарная мощность объекта составит восемь миллионов штук», — говорится в документации.

Кроме того, будет проведена реконструкция внутриплощадочной сети водоснабжения, водоподающих трубопроводов, существующей сети электроснабжения объекта, здания котельной.

Ранее дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Производство#Реконструкция#Осетр
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