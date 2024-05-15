В Ростовской области начнут массово выращивать русского осетра

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Речь идет о документации для реконструкции Донского осетрового завода, который расположен в Семикаракорске. Подрядчика выберут в рамках аукциона, он состоится 16 мая.
Начальная цена контракта составит 33,4 миллиона рублей.
«Производственная мощность после реконструкции увеличится на два миллиона штук молоди осетра русского. Суммарная мощность объекта составит восемь миллионов штук», — говорится в документации.
Кроме того, будет проведена реконструкция внутриплощадочной сети водоснабжения, водоподающих трубопроводов, существующей сети электроснабжения объекта, здания котельной.
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