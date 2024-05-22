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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Ростове-на-Дону до 24 мая ожидается солнечная погода

Стало известно, сколько продержится солнечная погода в Ростове-на-Дону

22 мая 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону до 24 мая ожидается солнечная погода

В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней ожидается солнечная погода с температурой до +29 градусов, сообщили синоптики.

В среду и четверг, 22 и 23 мая, воздух прогреется до +29 градусов, но 24 числа температура составит +26 градусов. В этот день ветер усилится до восьми метров в секунду.

После этого несколько дней будет сохраняться облачная погода и сильным ветром. Осадков до конца недели ждать не стоит.

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К субботе средняя температура составит +24 градуса. По ночам она будет опускаться до +15 градусов.

Добавим, что ночью скорость ветра должна находиться на отметке пять метров в секунду. В начале следующей недели может снова потеплеть до +29 градусов.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на донской регион.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ветер#Температура#Солнечная погода
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