Стало известно, сколько продержится солнечная погода в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В среду и четверг, 22 и 23 мая, воздух прогреется до +29 градусов, но 24 числа температура составит +26 градусов. В этот день ветер усилится до восьми метров в секунду.
После этого несколько дней будет сохраняться облачная погода и сильным ветром. Осадков до конца недели ждать не стоит.
К субботе средняя температура составит +24 градуса. По ночам она будет опускаться до +15 градусов.
Добавим, что ночью скорость ветра должна находиться на отметке пять метров в секунду. В начале следующей недели может снова потеплеть до +29 градусов.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на донской регион.